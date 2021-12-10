Илон Маск снова активизировался: что миллиардер сделал почти с миллионом акций Tesla

Миллиардер Илон Маск продолжает продавать акции компании Tesla, которую он основал в 2003 году. Что известно о последнем транше – читайте дальше.

В четверг, 9 декабря, инвесторы Tesla внимательно следили за рынком. Они ожидали новостей, на фоне которых акции производителя электрокаров пошли бы вверх. Однако в тот день Илон Маск снова продал акции компании согласно плану ликвидации опционов для руководства.

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Илон Маск снова продал акции Tesla

На этот раз бизнесмен продал 934 091 акцию производителя электромобилей для уплаты налогов на доход, поскольку он приобрел 2,17 миллиона ценных бумаг (опционов) Tesla стоимостью 6,24 доллара за штуку. Согласно Business Insider, почти миллион активов реализовали за 963 миллиона долларов. Прибыль от опционов руководства на акции облагается налогом как обычный доход.

Что такое опцион Это производный финансовый инструмент, удостоверяющий право приобрести или продать в будущем базовый актив на условиях, определенных на время заключения такого опциона. Этот инструмент также называют опционным договором.

Всего с начала ноября Илон Маск продал более 11,03 миллиона акций Tesla. В то же время миллиардер приобрел 12,87 миллиона активов производителя электрокаров, использовав свои опционы. Компания Tesla не ответила на многочисленные запросы о комментариях о продаже акций Маском.

Илон Маск снова продал акции Tesla / Фото Unsplash

Интересно, что Илон Маск не единственный, кто продавал активы производителя электрокаров. Его родной брат Кимбал Маск, входящий в совет директоров Tesla, в начале ноября также продал 88 500 акций компании, за которые он получил около 109 миллионов долларов. Актуальные данные о состоянии основателя Tesla и стоимости акций компании: