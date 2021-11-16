Илон Маск продал почти 1 миллион акций Tesla: сколько он получил и должен ли уплатить налог

Основатель компании Tesla Илон Маск второй раз за последний месяц продал активы производители электромобилей, являющегося лидером этой отрасли. Однако он также приобрел более 2 миллионов ценных бумаг по специальной цене.

Илон Маск, капитал которого Forbes оценивает в 266,6 миллиарда долларов, уже вторично продает активы Tesla. В первой половине ноября 2021 года он за три дня продал около 4,5 миллиона акций компании, за которые получил ориентировочно 5 миллиардов долларов.

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Илон Маск снова продал акции Tesla

На этот раз миллиардер продал более 934 тысяч акций производителя электрокаров на 930 миллионов долларов, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Маск сделал этот шаг после того, как использовал опционы на покупку 2,1 миллиона акций компании стоимостью 6,24 доллара за штуку, говорится в официальных документах. Бизнесмен обязан уплатить налог на прибыль в разнице между ценой исполнения и справедливой рыночной стоимостью ценных бумаг Tesla, которая в понедельник колебалась на уровне 1013,39 доллара за акцию.

На момент создания этого материала цена акций Tesla колеблется на уровнеза каждую. Рыночная капитализация производителя электрокаров составляетдолларов США, по версии Yahoo! Finance.

Илон Маск также вторично меньше чем за две недели реализовал опционы, которыми он владеет. 8 ноября миллиардер таким образом приобрел почти 2,2 миллиона ценных бумаг Tesla, сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Документы американского регулятора также свидетельствуют о том, что некоторые продажи активов самого богатого человека мира – это часть соответствующего торгового плана, принятого в сентябре. У Маска все еще есть миллионы опционов на акции, которые он должен использовать до истечения срока их действия в августе следующего года.