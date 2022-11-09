Илон Маск потерял почти 50% от своего пикового капитала: что об этом известно

В 2022 году Илон Маск однозначно являлся одним из главных ньюсмейкеров. В частности, из-за недавно закончившейся эпопеи с приобретением компании Twitter. Это повлияло на состояние богатейшего человека мира.

На ноябрь 2022 года Илон Маск потерял почти половину своего капитала по сравнению с пиковым значением, которое было зафиксировано в прошлом году.

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Состояние Илона Маска упало почти на 50%

Акции производителя электромобилей Tesla, составляющие важную часть капитала американского бизнесмена, 8 октября торговались по цене на уровне 186,75 доллара за штуку. Дело в том, что инвесторы обеспокоены новым уровнем занятости Маска. Мол, миллиардер теперь должен заботиться сразу о нескольких очень мощных компаниях.

В целом с начала года ценные бумаги Tesla подешевели на 45%. В то время как 4 ноября этот показатель равнялся 35%. сравнения Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли за это время 19% и 32% соответственно.

С учетом корректировки цен на рынке с начала 2022 года Илон Маск потерял 92 миллиарда долларов своего капитала. Этот показатель остановился на уровне 177 миллиардов долларов США. Интересно, что только в прошлом году состояние предпринимателя и известного визионера достигло пикового уровня в 340 миллиардов долларов. Тогда акции Tesla торговались на рынке по цене на уровне 410 долларов за штуку.

На момент создания этого материала, Илон Маск владеет капиталом в размере 183 миллиардов долларов, а потери с начала года составляют 87,1 миллиарда долларов, по данным Bloomberg. Он до сих пор является самым богатым человеком в мире.