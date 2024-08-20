Государственные банки Турции спасают лиру накануне важного события

В Турции пытаются поддержать курс национальной валюты, которая теряет позиции на рынке в течение нескольких последних недель. Государственные банки активизировался накануне очередного заседания регулятора.

Турецкие банки пытаются поддержать курс валюты

Государственные банки в Турции продали более 500 миллионов долларов в понедельник, 19 августа, чтобы удовлетворить спрос на рынке. Это также нужно для поддержания курса лиры. О ситуации на валютном рынке Турции рассказали трейдеры, которые попросили не раскрывать их имена, поскольку они не имеют полномочий говорить об этом публично.

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Национальная валюта дешевеет по отношению к доллару в течение трех недель подряд. Это самый длинный период обесценивания лиры с 21 июня. В частности, 19 августа лира подешевела на 0,2%, торгуясь на уровне 33,7495 за доллар.

Стоит добавить, что турецкие государственные банки продали валюту накануне заседания центрального банка Турции, на котором будут принимать решение по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор оставит учетную ставку без изменений на уровне 50%.

На момент создания этого материала, курс доллара в Турции колеблется на уровне 33,8 лиги. Доллар пока продолжает расти в цене, согласно данным Yahoo!Finance.