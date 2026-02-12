Штраф почти 800 тысяч за генератор: об этом должны знать все украинцы

Сейчас генераторами пользуются не только владельцы бизнесов. Также ими оборудовали жилье и обычные граждане. Чтобы это устройство работало стабильно, нужно иметь определенный запас топлива.

Когда за топливо для генератора штрафуют?

Хранить это топливо нужно с соблюдением действующих правил, сообщает Telegram-канал "Ты же Юрист".

Правительством установлено, что во время действия военного положения разрешено свободно хранить до 2000 литров топлива на объекте, где установлен генератор. При этом, иметь разрешения или оформлять лицензию не нужно, сообщает ВРУ.

Важно! Объем горючего, который уже находится в баке генератора, в это количество не учитывается.

Заметим, что эти правила действуют для всех. То есть, в том числе компаний и ФЛП.

В случае, если объемы хранения превышают 2000 литров, необходимо подать декларацию о хранении горючего,

– говорится в сообщении.

Подача этой декларации абсолютно бесплатная. Ее нужно отправить в территориальный орган ГНС.

Какой штраф за неправильное хранение горючего?

Штраф в этом случае зависит от минимальной зарплаты. Также играет роль количество нарушений:

если это первое нарушение, штраф составляет 4 минимальные зарплаты, то есть – 34 588 гривен;

за второе нарушение штраф вдвое больше – 8 минимальных зарплат – 69 176 гривен.

А вот третье и последующее нарушение обойдутся нарушителю в 85 минимальных зарплат. То есть, по состоянию на 2026 год размер такого штрафа достигает – 734 995 гривен.

Что еще важно знать о правилах хранения горючего для генератора?