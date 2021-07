Гигант с Уолл-стрит назвал победителя Евро-2020: какая сборная имеет шансы выиграть трофей

Одна из крупнейших инвестиционных компании в мире и США Goldman Sachs считает, что победителем Евро-2020 станет Англия. К такому выводу инвестиционный гигант пришел благодаря данным вероятностной модели.

Если прогноз Goldman Sachs сбудется, то Англия выигрывает свой первый большой международный турнир по 1966 года. В полуфинале сборная Англии выйдет на поле против сборной Дании.

К теме Спортивные страсти: простые советы для монетизации любви к футболу

Goldman Sachs делает ставку на Англию

Команда Гарета Саутгейта одержала победу в матче с Украиной в минувшую субботу. Таким образом, англичане впервые за 25 лет вышли в полуфинал Чемпионата Европы по футболу, тогда как Дания обыграла Чехию со счетом 2: 1. Италия вырвала победу у одной из сильнейших команд мира, Бельгии. Во втором полуфинале итальянцы будут бороться за право выхода в финал со сборной Испании, с небольшим преимуществом обыграла Швейцарию.

Вероятностная графовая модель Это вероятностная модель, для которой условные зависимости между случайными переменными выражено графом. Они распространены в теории вероятностей, статистике.

После последнего матча четвертьфинала Кристиан Шниткер из Goldman опубликовал заметку под названием "It's (Probably) Coming Home". Это намек на песню группы The Lightning Seeds "Three Lions", которую часто иронически поют многострадальные фанаты Англии.

Победа Италии со счетом 2: 1 над Бельгией стала шоком для нашей модели, которая до сих пор считала Бельгию наиболее вероятной командой, которая займет домой трофей,

– отметил Шниткер.

Goldman прогнозирует, что в матче Италия – Испания победит сборная последней. После вылета Бельгии формула рассматривает Англию как фаворита чемпионата. Сейчас шансы Англии выйти в финал выросли до 57,7%, шансы победить – до 31,9%. Силы Испании оценивают следующим образом: 54,6% – на выход в финал и 24,6% – стать победителями чемпионата, тогда как шансы Италии составляют 45% для выхода в финал и 22,4% для победы. Дания сохраняет статус аутсайдера – 42,3%, чтобы дойти до финала и 21,1% – к победе.

Проморолик к Евро-2020: смотреть видео

Поэтому ожидается, что Англия должна победить Данию со счетом 2:1. Это означает, что вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд наконец пропустил свой первый гол в рамках Евро-2020. Во втором полуфинале победу прогнозируют Испании со счетом 2:1 в дополнительное время. Модель опирается на данные около 6000 матчей , сыгранных с 1980, учитывая целый ряд факторов:

численность команд,

форму,

место проведения матчей,

основные результаты турнира.

Однако гигант с Уолл-стрит признал, когда впервые развернул модель в мае, что все прогнозы остаются "крайне неопределенными" – такова природа прекрасной игры.