Король Сильверстоуна Хэмилтон или Ферстаппен: кто из пилотов Формулы-1 зарабатывает больше всех

Формула-1 самый дорогой вид автоспорта: бюджеты успешных команд измеряются сотнями миллионов долларов, а контракты пилотов исчисляются десятками. Также львиную долю заработка некоторых гонщиков составляет доход от рекламных проектов и интеграций.

Почему трудно выяснить, сколько зарабатывают пилоты F1

Выяснить, сколько зарабатывают в Формуле-1 – непростая задача. Команды неохотно раскрывают официальные данные о зарплатах своих пилотов, не говоря о бонусах за достижения и доходах от спонсорских контрактов, пишет 24 Канал со ссылкой на RacingNews365.

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Хотя Формула-1 считается королевой автоспорта, это также и большой бизнес. Когда речь заходит о деньгах, команды и руководители предпочитают держать эту информацию при себе. При этом пилоты постоянно ведут переговоры о новых контрактах и обсуждают возможные переходы.

Интересно! Современный болид F1 стоит от 12 до 15 миллионов долларов, а стоимость силовой установки может доходить до 10 миллионов долларов.

Сколько зарабатывают пилоты F1 в 2025 году

Зарплата Макса Ферстаппена из Red Bull

Если говорить о "чистой" зарплате без учета бонусов, то первое место занимает четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Его контракт оценивается в 65 миллионов долларов в год.

Сколько зарабатывает пилот Red Bull Ферстаппен / Фото из инстаграма Макса Ферстаппена

Примечательно! Соучредитель и управляющий директор компании Red Bull Дитрих Матешиц считается самым богатым владельцем команды Формулы-1. На самом деле он приобрел сразу две команды – сначала Jaguar, а затем Minardi. Теперь это Red Bull Racing и Racing Bulls.

Как выросла зарплата у Хэмилтона после перехода в Ferrari

На втором месте по уровню зарплаты семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Его годовая зарплата после перехода в 2025 году из Mercedes в Ferrari составляет 60 миллионов долларов в год. Поскольку пилот имеет трехлетний контракт, то за время работы в Ferrari заработает 180 миллионов долларов.

Стоит заметить, что в контракте Хэмилтона есть и другие привилегии и бонусы. Например, его контракт предусматривает выплату базовой зарплаты и бонусной суммы за набранные очки и подиумы. Всего за свою карьеру в Формуле-1 он заработал 300 миллионов долларов, согласно рейтингу Celebrity Net Worth.

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон / Фото Getty Image

Также Гамильтон является одним из самых богатых пилотов, а его инвестиционный портфель включает недвижимость, создание музыки, владение гоночными командами в других сериях и тому подобное. Он был ключевой фигурой в производстве будущего фильма о Формуле-1 – "Формула-1", ставшего самым кассовым фильмом от Apple.

Какая зарплата у Леклера из Ferrari

Тройку пилотов с самой высокой зарплатой замыкает напарник Хэмилтона по команде – Шарль Леклер. 27-летний уроженец Монако получит за год в Ferrari 34 миллиона долларов. По данным источников RacingNews365 это аналогичная сумма к той, что пилот получал и в прошлом году.

Шарль Леклер закрывает тройку лидеров по уровню зарплат в Формуле-1 / Фото Getty Image

Какие зарплаты у Пиастри и Норриса из McLaren

Действующий лидер чемпионата – Оскар Пиастри с McLaren – получает "скромные" 6 миллионов долларов в год. А вот его напарник по команде Ландо Норрис существенно больше – 20 миллионов долларов. К слову это аналогичная сумма как и у чемпиона мира из команды Aston Martin Фернандо Алонсо.

Заметьте! Базовые оклады пилотов Формулы-1 уже достаточно высокие. Однако контракты в автоспорте устроены сложно, и бонусы за результаты могут составлять значительную долю конечного дохода. Например, когда Кими Райкконен вернулся в Формулу-1 в 2012 году, Lotus ему предложил 50 тысяч евро за балл в рамках двухлетнего соглашения.