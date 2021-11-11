Ford получил более 10 миллиардов долларов благодаря конкуренту: как так получилось

Дебют на фондовом рынке компании Rivian, специализирующейся на производстве электрокаров, уже называют крупнейшим размещением акций с 2012 года. Тогда на биржу вышел Facebook. Однако главным победителем этого стал один из конкурентов компании.

Речь идет о компании Ford, которая появилась на рынке в 1903 году. Американский автопроизводитель начал инвестировать в стартап Rivian, являющегося прямым конкурентом Tesla, в 2019 году.

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Rivian принес своему конкуренту более 10 миллиардов

Согласно публичным отчетам Rivian, компании Ford принадлежит 12% акций и облигаций производителя электрокаров. К моменту завершения первого дня торгов на фондовом рынке в США стоимость акций Rivian колебалась на уровне 100,73 доллара за каждую. Таким образом, примерно 102 миллиона активов производителя электрокаров, принадлежащих Ford, оценивают почти в 10,3 миллиарда долларов.

В общей сложности компания Ford потратила на пакет акций Rivian 820 миллионов долларов. Из них 500 миллионов конкурент Tesla получил от Ford в 2019 году. Компании планировали сотрудничать над созданием автомобиля для люксового бренда Lincoln, принадлежащего Ford. Однако от этого проекта отказались.

Rivian принес Ford более 10 миллиардов долларов / Фото Getty Images

Сейчас возникают вопросы относительно того, будут ли инвестиции Ford в Rivian долгосрочными. Дело в том, что ранее автопроизводитель отказался от места в совете директоров производителя электрокаров, а также проходит через многомиллиардный процесс реструктуризации. Ford назвали пакет акций Rivian стратегической инвестицией, заявив, что они изучают возможные варианты сотрудничества.

В Rivian сообщили , что инвестиции Ford потенциально могут как стать причиной конфликта интересов, так и принести выгоду. Генеральный директор Ford Джим Фарли приветствовал команду Rivian и основателя компании с дебютом на бирже.

Цена акций и рыночная капитализация компаний: