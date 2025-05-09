Поэма 19 века: что советует читать Баффет, когда фондовые рынки падают

Уоррен Баффетт является одним из самых известных инвесторов в США и мире. К его советам прислушиваются многие люди. Довольно часто Баффетт делился своей мудростью во время собраний акционеров Berkshire Hathaway. Один из его советов особенно актуален в современных реалиях.

Что советует Уоррен Баффет

Инвестор и миллиардер Уоррен Баффет считает, что во время волатильности на фондовом рынке важно сохранять спокойствие. Более того, он посоветовал поэму, которую стоит читать, когда финансовые рынки падают, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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В 2017 году в обращении к акционерам Баффет заявил, что невозможно предсказать, насколько сильно могут упасть акции за короткий период. Однако, если на рынке происходит серьезный спад, то миллиардер посоветовал обратить внимание на поэму "Если" Редьярда Киплинга. Он написал это стихотворение в конце 19 веке. Главные идеи поэмы – сложные условия жизни человека, как не терять веру и не поддаваться соблазну успеха.

К теме! Уоррен Баффет объявил, что в конце года покинет пост генерального директора компании Berkshire Hathaway. Он занимал эту должность 60 лет. На сегодня Баффету 94 года, а его капитал Bloomberg оценивает в 160 миллиардов долларов. С начала года состояние инвестора выросло более чем на 18 миллиардов долларов.

Этот совет снова приобрел актуальность, поскольку в апреле 2025 года фондовый рынок США обвалился на фоне тарифной политики Дональда Трампа. Американская биржа за два дня после введения массовых пошлин потеряли 6,6 триллиона долларов. Рынки остаются волатильными, поскольку Дональд Трамп спровоцировал торговую войну, вокруг которой много неопределенности, что беспокоит инвесторов.