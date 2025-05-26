Крупнейшие биржи мира сделали паузу в торгах: все из-за США
- Фондовый рынок США не работает 26 мая из-за празднования Дня памяти.
- 26 мая не будет торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq.
Фондовый рынок США один из крупнейших в мире. За колебаниями и изменениями на американской бирже тщательно следит весь мир. Однако есть несколько дней, когда фондовый рынок не работает.
Почему фондовый рынок США не работает сегодня
Каждый год в последний понедельник мая в США отмечают День памяти. В этом году это 26 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на MorningStar.
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Добавляют, что 26 мая в США не будет торгов ни на рынке акций, ни облигаций. Издание Barron`s добавляет, что торгов не будут проводить на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq, которые являются крупнейшими биржами в мире. Они возобновляют торги с 27 мая.
Что известно о Дне памяти
Это национальный праздник США. В этот день отмечают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США принимали участие.
Добавляют, что рынки должны многое осмыслить во время перерыва. В частности, говорится о том, что мировая торговая политика остается нестабильной. Тогда как президент США Дональд Трамп пообещал поощрять американцев покупать больше товаров национального производства, введя тарифы на импорт.
В то же время он отказался от намерения вводить тарифы на уровне 50% для ЕС и согласился продолжать торговые переговоры. Это решение спровоцировало падение цен на золото. Напомним, что из-за угроз Трампа о новых пошлинах драгоценный металл рос в цене на прошлой неделе.
Напомним, что фондовый рынок США не работал 9 января 2025 года. Главная причина – смерть 39-го президента США Джимми Картера. Политик умер 29 января, когда ему было 100 лет.