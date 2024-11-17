Касается каждого: легендарный Баффет назвал инвестицию, которая всегда поможет достичь успеха

Уоррен Баффет уже десятилетиями имеет статус одного из самых эффективных инвесторов США и мира. Его капитал является убедительным доказательством. В то же время миллиардер рассказал, какая инвестиция всегда будет актуальна.

Уоррен Баффет назвал инвестицию, которая всегда будет актуальной

Миллиардер Уоррен Баффет на сегодня владеет капиталом в размере 148 миллиардов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Свой капитал Баффет заработал благодаря инвестициям. Он руководит холдинговой компанией Berkshire Hathaway, рыночная капитализация которой составляет более 1 триллиона долларов, согласно данным Google Финансы.

Уоррен Баффетт также часто делится инвестиционными советами. В частности, миллиардер считает, что лучшая инвестиция – это инвестиция в себя. По его словам, речь идет обо всем, что улучшает таланты человека. Бизнесмен добавил, что благодаря этому можно достичь успеха в любой сфере или деле, информирует Inc.

Кроме того, он добавил, что инвестиции в собственных детей – это также определенным образом является инвестициями в себя.

Напомним, что в третьем квартале Уоррен Баффет продал активы нескольких известных компаний. Например, он избавился от части акций Apple. Речь идет о примерно 100 миллионов ценных бумаг производителя iPhone.