Facebook выделил 100 миллионов долларов для малого бизнеса: главные цели техгиганта

Компания Facebook, которая оценивается в 1,06 триллиона долларов, выделила деньги на поддержку малого бизнеса. Техгигант планирует помочь десяткам тысяч фирм, принадлежащих женщинам и представителям меньшинств.

Корпорация выделила 100 миллионов долларов в рамках специальной программы по поддержке малого бизнеса – Invoice Fast Track. Facebook выкупит неоплаченные счета почти 30 тысяч компаний.

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Facebook поддержит малый бизнес в США

Компании имеют шанс подать собственные непогашенные счета-фактуры на сумму не менее 1000 долларов. В случае принятия запроса Facebook покроет неоплаченные счета в течение нескольких дней. Таким образом, бизнес получит на руки деньги, которые пришлось бы ждать недели или месяцы. Позже потребители оплатят счета, которые выкупит Facebook, без изменений предварительных условий.

Счет-фактура В международной коммерческой практике - это документ, который предоставляется продавцом покупателю и содержащий перечень товаров и услуг, их количество и сумму средств, которую необходимо оплатить. Этот документ также известен, как инвойс, счет или накладная.

Для техгиганта, который в 2020 году отчитался о доходе в размере 85,9 миллиарда долларов, вопрос оплаты счетов намного менее критичным, чем для малого бизнеса. В Facebook также отметили, что постепенно малый бизнес восстанавливается в большинстве из 30 стран, где был проведен опрос. Однако, впереди еще долгий путь, и много вызовов и проблем все еще остаются актуальными.

Доход Facebook с 2009 по 2020 годы / Инфографика Statista

Эта инициатива – попытка Facebook наладить отношения и лояльность среди представителей малого бизнеса. Важно, что многие компании используют социальную сеть для как платформу для размещения объявлений, ориентированных на клиентов, которые могут быть заинтересованы в их услугах.