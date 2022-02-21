Европейские акции начали неделю с роста: почему Украина – важный фактор

Новая неделя началась для рынка акций в Европе по росту из-за надежды на дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Что стало толчком – читайте дальше.

Толчком для этого стало решение президента США Джозеф Байден снова встретиться с лидером государства-агрессора Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

Интересно Инвестиционный бум: на какой сервис украинцам следует обратить внимание

Реакция рынков

На фоне этого общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6% к моменту начала торгов. В то же время банки прибавили 1,1%, что привело к росту, ведь все секторы и основные биржи вернулись в позитивную траекторию.

Акции британской компании Oxford Nanopore Technologies подорожали на 5,7% на открытии торгов и возглавили индекс Stoxx 600, тогда как голландская многонациональная конгломератная фирма Prosus потеряла в цене 3,5% из-за убытков китайского гиганта Tencent в связи с опасениями в Поднебесной.

Активы азиатско-тихоокеанского региона в понедельник продемонстрируют разноплановую динамику. Главные причины – инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, а Китай оставил базовую ссудную ставку на прежнем уровне. В то же время рынки в США в этот понедельник закрыты из-за Дня президентов. Однако в пятницу там было зафиксировано резкое падение, поскольку глобальные рынки были взбудоражены ростом напряжения в Восточной Европе.

Что касается Индекса Национальной ассоциации менеджеров по закупкам, данные за февраль будут опубликованы во Франции, Германии, Великобритании и странах еврозоны в понедельник.