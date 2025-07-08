Болгария с 2026 года переходит на евро: как это повлияет на экономику страны
- С 1 января 2026 года Болгария официально примет евро как национальную валюту, завершив процесс вступления в еврозону как 21-й член.
- Фиксация обменного курса лева к евро на уровне 1 евро – 1,95 лева позволит избежать колебаний и обеспечит плавный переход.
С 1 января 2026 года Болгария официально примет евро в качестве национальной валюты. Это решение одобрил Европейский парламент.
Переход Болгарии на евро
Во вторник, 8 июля, Совет Европейского Союза принял последние три правовых акта, необходимые для перехода Болгарии на евро с 1 января 2026 года. Это завершит процесс, позволяющий Болгарии стать 21-м членом еврозоны, пишет 24 Канал со ссылкой на Совет ЕС.
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С сегодняшнего дня Болгария становится 21-м членом еврозоны. Это знаменует собой завершение тщательного процесса вступления Болгарии, который включал тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим выдающимся достижением,
– заявила министр экономики Дании, председательствующей сейчас в Совете ЕС, Стефани Лозе.
Как переход на евро повлияет на экономику Болгарии
Введение евро откроет перед Болгарией новые перспективы, поскольку использование общей валюты усилит экономическую интеграцию страны с ЕС, облегчит экспорт и привлечение клиентов.
Интересно! Важным шагом станет фиксация обменного курса лева к евро на переходный период. Это позволит избежать резких колебаний и обеспечит плавную замену валюты.
Для граждан это означает отсутствие комиссий за обмен валюты во время поездок и онлайн-покупок в других странах еврозоны. Переход на евро также упростит и удешевит трансграничные платежи и будет стимулировать развитие торговли и туризма.
Важно! Курс обмена 1 евро будет равен 1,95 лева – это значение будет применяться при конвертации.