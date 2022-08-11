Криптовалюта Ethereum стремительно взлетела в цене: что произошло

Вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – в четверг, 11 августа, резко взлетела в цене. Все из-за удачного тестирования одноименной сети.

Речь идет о финальном и успешном тестовом запуске сети Ethereum накануне перехода на новый протокол – Proof-of-Stake.

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Ethereum резко взлетел в цене

На эти новости отреагировал и рынок криптовалют. Цифровая монета Ethereum выросла в цене на 11% к 1909,16 доллара за штуку. В целом в последнее время криптовалюта постоянно дорожает. В частности, за последние 5 дней стоимость монеты выросла на 13%.

С начала 2022 года на рынке криптовалют зафиксировали масштабный спад. В июне биткойн и Ethereum зафиксировали очередные минимумы . Одна из причин– инвесторы переживали из-за рисказатяжной инфляции. В США рост цен достиг пика более чем за 40 лет.

Над переходом Ethereum в новую сеть работали с 2020 года. Этот шаг поможет криптовалюте существенно сократить объемы использования энергии и вычислительных мощностей, необходимых для выполнения транзакций в блокчейне.

Новый протокол также поможет снижать требования к валидаторам для использования системы, поскольку вместо 1500 токенов необходимы будут всего 32 монеты Ethereum. На момент создания этого материала, согласно CoinDesk, динамика Ethereum на рынке:

цена криптовалюты колеблется на уровне 1897 долларов за штуку;

за штуку; с начала торгов этот показатель вырос на 3,46% ;

; максимально монета стоила 4 865 долларов;

ее рыночная капитализация составляет 226,56 миллиарда долларов.

Ethereum все еще восстанавливается от турбулентного периода для рынка криптовалют. С января 2022 года монета потеряла в цене почти 49%.

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