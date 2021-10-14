Джессика Альба поделилась секретами, которые помогли создать компанию на 1 миллиард долларов

Американская актриса Джессика Альба смогла построить компанию, рыночная капитализация которой сейчас составляет почти 900 миллионов долларов. Однако в начале своего пути в 2012 году Альба столкнулась с множеством тех, кто сомневался в ее успехе, в том числе и она сама.

С тех пор Джессика Альба была вынуждена бороться со скептиками, разработать стратегию общения с критиками, которые были обеспокоены ее деловой хваткою. Актриса является соучредителем Honest Company, а также занимает должность главного креативного директора и входит в состав Совета директоров компании.

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Джессика Альба рассказала, что помогло ей построить успешную компанию

Актриса и бизнесвумен заявила, что ей нравятся факты и данные. По ее словам, каждый раз, когда очередной скептик рассказывает ей, почему все этого не должно было случится, она любит задавать вопросы, а затем поражать их собранными данными. Альба отметила, что весомым усилением стратегии подготовки является контроль.

Если вы говорите с улыбкой – это просто факты,

– добавила бизнесвумен.

Джессика Альба рассказала, что помогло ей построить успешную компанию / Фото Getty Images

Джессика Альба отметила, что для того, чтобы компания сдвинулось с мертвой точки необходимо было очень много работать. Она подчеркнула, что каждая деталь имеет значение. З 2012 года компания пережила взлеты и падения. Для актрисы ключевым моментом стало "отключения от внешнего шума".

Я думаю, что секрет успеха – это окружить себя чрезвычайно умными людьми, сфокусированными на миссии и уверенными, независимыми от размера компании, что вы синхронизировались,

– поделилась Альба.

Компания Джессики Альбы стала публичной в 2021 году. Согласно данным CNBC, цена акций Honest Company достигает почти 10 долларов за каждую, а рыночная капитализация составляет 855,7 миллиарда долларов. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, актрисе предстоит 6,7% или 2 822 559 акций компании.