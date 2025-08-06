Состояние Дженны Ортеги: сколько и на чем зарабатывает звезда "Уэнздей"
- Дженна Ортега получила известность благодаря роли в сериале "Уэнздей" на Netflix, которая принесла ей признание критиков и зрителей.
- Кроме актерской карьеры, она зарабатывает на сотрудничестве с брендами, такими как Neutrogena, Adidas и Prada, а ее состояние оценивается в 5 миллионов долларов.
С выходом нового сезона сериала "Уэнздей" Дженна Ортега продолжает уверенно покорять Голливуд. В 2025 году ее капитал исчисляется миллионами долларов.
Как Ортега стала знаменитой?
Ортега родилась в 2002 году и начала актерскую карьеру в возрасте девяти лет, снявшись в рекламном ролике зубной пасты Colgate. Впоследствии ее можно было увидеть в таких сериалах, как "Девственница Джейн" и "Застрявшая в середине" от Disney, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.
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Однако настоящий прорыв в ее карьере произошел благодаря Netflix-сериала "Уэнздей" Ее оригинальное воплощение образа Венздей Аддамс покорило как зрителей, так и критиков, а сам сериал возглавил рейтинги просмотров на платформе.
На чем зарабатывает Дженна Ортега?
Помимо работы на телевидении, Ортега активно снимается в кино. В ее фильмографии - такие популярные проекты, как "Крик 6", "X", "Последствия" и "Битлджюс Битлджюс". Эти роли принесли ей солидные гонорары и заметно увеличили состояние звезды.
Интересно! В 2021 году она Дженна Ортега выпустила книгу It's All Love: Reflections for Your Heart & Soul.
Актерская деятельность – не единственный источник дохода Ортеги. Она сотрудничает с крупными брендами, включая Neutrogena, Adidas и Prada, благодаря чему стала влиятельной фигурой в мире моды и рекламы.
Какое состояние Дженны Ортеги?
По разным оценкам, состояние Дженны Ортеги составляет около 5 миллионов долларов. Ожидается, что в 2025 году ее доходы значительно возрастут – она станет исполнительным продюсером второго сезона "Уэнздей"