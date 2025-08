С выходом нового сезона сериала "Уэнздей" Дженна Ортега продолжает уверенно покорять Голливуд. В 2025 году ее капитал исчисляется миллионами долларов.

Как Ортега стала знаменитой?

Ортега родилась в 2002 году и начала актерскую карьеру в возрасте девяти лет, снявшись в рекламном ролике зубной пасты Colgate. Впоследствии ее можно было увидеть в таких сериалах, как "Девственница Джейн" и "Застрявшая в середине" от Disney, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

Смотрите также В платье с глубоким вырезом: звезда сериала "Венздей" поразила стильным образом в Нью-Йорке

Однако настоящий прорыв в ее карьере произошел благодаря Netflix-сериала "Уэнздей" Ее оригинальное воплощение образа Венздей Аддамс покорило как зрителей, так и критиков, а сам сериал возглавил рейтинги просмотров на платформе.

На чем зарабатывает Дженна Ортега?

Помимо работы на телевидении, Ортега активно снимается в кино. В ее фильмографии - такие популярные проекты, как "Крик 6", "X", "Последствия" и "Битлджюс Битлджюс". Эти роли принесли ей солидные гонорары и заметно увеличили состояние звезды.

Интересно! В 2021 году она Дженна Ортега выпустила книгу It's All Love: Reflections for Your Heart & Soul.

Актерская деятельность – не единственный источник дохода Ортеги. Она сотрудничает с крупными брендами, включая Neutrogena, Adidas и Prada, благодаря чему стала влиятельной фигурой в мире моды и рекламы.

Какое состояние Дженны Ортеги?

По разным оценкам, состояние Дженны Ортеги составляет около 5 миллионов долларов. Ожидается, что в 2025 году ее доходы значительно возрастут – она станет исполнительным продюсером второго сезона "Уэнздей"