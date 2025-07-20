Не только аксессуар: какой драгоценный камень может притягивать деньги

Некоторые драгоценные камни могут служить не только украшением. Они могут в том числе и притягивать средства в жизнь.

Какой драгоценный камень притягивает богатство?

Улучшить финансовое положение своего владельца может, например, изумруд, передает 24 Канал.

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Именно этот камень часто используют как талисман для привлечения богатства и успеха. Особенно он актуален для людей, связанных со сферой торговли и бизнеса.

Изумруд ассоциируется с достатком и роскошью. И именно это делает его мощным амулетом для привлечения денег.

Для того, чтобы обогатиться, следует носить этот камень постоянно с собой. В частности его можно использовать в украшениях, то есть кольцах, серьгах и тому подобное. Однако также он может находиться в кошельке своего владельца.

Кроме того, изумруд способен дарить уверенность. Более того, он может защищать от неудач и поспешных решений.

Обратите внимание! Этот материал носит исключительно развлекательный характер. Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут быть основанием для принятия важных решений.