С самого начала номиналов долларовых купюр было много. Тогда выпускались банкноты 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 и 10 000 долларов.

Какая самая большая долларовая купюра была?

В 1945 году была прекращена печать купюр номиналом 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, пишет 24 Канал.

Читайте также Продолжает дорожать: как изменилась стоимость золота за первые 2 недели сентября

Обратите внимание! Уже с 1969 года указанные банкноты перестали выпускаться. То есть, именно в этот год купюра 100 долларов начала иметь наибольший номинал.

Самой большой по номиналу купюрой, которая находилась в обращении у населения США, было 10 000 долларов. Ее впервые выпустили в 1878 году.

Впоследствии потребность в таких банкнотах отпала. Именно поэтому было принято решение о выводе их из обращения.

Какая самая большая существующая долларовая купюра? Существовала банкнота номиналом 100 000 долларов, которую использовали исключительно для безналичных расчетов между банками. То есть, ее не выводили в "свободное обращение".

Как выглядят новые 100 долларов?

В 2013 году Центробанк США выпустил новую купюру номиналом 100 долларов. Она ощутимо отличается от старого образца. В частности, на этой банкноте можно увидеть новые элементы защиты.



Как выглядят старая и новая банкноты номиналом 100 долларов / Скриншот с munbyn

Также изменился цвет банкноты. Нельзя не заметить и то, какое теперь расположение портрета Бенджамина Франклина.

Важно! На новой стодолларовой купюре можно увидеть скрытый элемент защиты. Если рассмотреть банкноту под углом, становится видно, что на чернильнице размещен рисунок колокольчика.

Какова ситуация с долларом в Украине?

В течение сентября курс доллара будет находиться в диапазоне 41,60 – 42 гривны. Весомых колебаний не будет происходить.

Курс доллара с 15 по 21 сентября будет оставаться стабильным. Предположительно, на межбанке американская валюта будет находиться в пределах 41,15 – 41,60 гривны, а вот на наличном рынке – 41,15 – 41,50 гривны.

Напомним! Ранее мы рассказывали сколько на самом деле гривен в 200 долларах