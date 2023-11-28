Доллар обновил минимум и на пути к наибольшему обвалу за год

Американская валюта снова фиксирует потери на рынке. В частности, доллар обвалился до нового минимума против корзины из 6 других валют. Больше о главных изменениях на рынке – читайте в новом материале 24 Канала.

Последние изменения на рынке валют за 28 ноября

Во вторник, 28 ноября, Индекс доллара США торгуется на уровне 103,17. Однако ранее на торгах этот показатель фиксировал спад к 103,07, что стало самым низким уровнем с конца августа, по данным Reuters.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар США зафиксировал новый обвал

Индекс доллара США упал до минимума за 3 месяца перед тем, как ситуация на рынке стабилизировалась. Трейдеры ожидают новых данных по инфляции в США и странах Еврозоны и продолжают отходить от длинных позициях в долларах, сообщает Reuters.

Доллар также на пути к наибольшему месячному спаду за год. Речь идет об обесценении за ноябрь больше чем на 3%. С другой стороны, евро и британский фунт на сегодняшних торгах демонстрировали стабильную динамику против доллара США.