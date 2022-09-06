Доллар демонстрирует мощные позиции: что происходит с нацвалютой США

Доллар продолжает расти в цене. Какие рекорды Индекс доллара США побил за последнее время и какую динамику он демонстрирует, читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает укреплять позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

Тема Феноменальное укрепление доллара: перспективы и возможности

Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 6 сентября 2022 года индекс доллара США колеблется на уровне 110,21, согласно данным Yahoo!Finance. В день он вырос на 0,35%. Индекс начал день на уровне 109,60. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,30, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Параллельно WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) сейчас торгуется на уровне 110,22, согласно данным издания WSJ. За понедельник он вырос на 0,62%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он поднялся вверх на 3,61%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 7,72%;

с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 14,89%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 19,14%.

Ситуация на валютном рынке

С начала 2022 года доллар США демонстрирует мощные позиции на валютном рынке. В частности, за август Индекс доллара США пошел вверх примерно на 2,6%. Поэтому этот показатель демонстрирует рост третий месяц подряд.

Индекс доллара США также пересек важную психологическую отметку в 109,48, которая была максимумом за 20 лет, согласно Business Standard.