Доллар приближается к наибольшему скачку за 40 лет: какаю динамику показывает валюта на рынке
Доллар в целом стремится к наибольшему росту за десятилетие, хотя на сегодняшних торгах котировки демонстрируют негативную динамику. Что прогнозируют эксперты – читайте в материале 24 канала.
Индекс доллара США вернулся к падению. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара
В четверг, 25 августа, Индекс доллара США колеблется на уровне 108,43, согласно данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,23%. Индекс начал торговый день на уровне 108,62. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:
- максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
- тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78 , по данным CNBC.
В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) остановился на уровне 108,42, согласно данным издания WSJ. С начала дня он потерял 0,23%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- за месяц он пошел на 1,59%;
- за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,46%;
- с начала 2022 года Индекс пошел на 12,98%;
- В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 16,51%.
Что происходит с долларом США
Индекс доллара США в течение прошлой недели пошел на 2,33%. Это самое лучшее недельное ралли на рынке с апреля 2022 года. Индекс колеблется на уровне, близком к максимальному показателю за год.
Это зафиксировали на фоне заявлений банкиров из Федерального резерва США, отмечающих необходимость дополнительных шагов для утоления рекордной за более 40 лет инфляции, информирует US News.Важно ! В целом доллар США стремительно растет против топовых валют мира, приближаясь к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет и третьего по величине с тех пор, как президент США Ричард Никсон изъял доллар из золотого стандарта более полувека назад, пишет Reuters.
В то время как в банке Wells Fargo ожидают, что доллар США в 2023 году начнет терять позиции. Ключевые факторы влияния – начало потенциальной рецессии в США и снижение ставок центробанком. До конца 2022 года эксперты считают, что дальнейший рост национальной валюты США, тогда как Федеральный резерв продолжит поднимать базовую ставку, информирует Markets Insider.