Доллар США вернулся к отрицательной динамике: близок ли он к минимуму за год

Доллар США завершает очередную неделю на рынке с отрицательной динамикой. Хотя индекс доллара все равно остается достаточно близко от максимального уровня. Что происходит на рынке – читайте на финансы24.

Индекс доллара США второй день подряд падает на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

В пятницу, 26 августа, Индекс доллара США колеблется на уровне 107,80, согласно данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель потерял 0,61%. Индекс начал торговый день на уровне 108,47. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США:

максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29 . Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 91,78, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) остановился на уровне 107,80, согласно данным издания WSJ. С начала дня он свалился на 0,62%. Последние данные о динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он пошел на 1,79%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,03%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 12,32%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 16,28%.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США за прошедшую неделю вырос на 2,33%, продемонстрировав лучшее недельное ралли с апреля 2022 года. На эту динамику повлияли заявления банкиров из Федерального резерва США, в которых говорится о необходимости дополнительных шагов для утоления рекордной более чем за 40 лет инфляции, сообщает издание US News.

В целом доллар США существенно укрепил свои позиции по отношению к топовым валютам мира с начала 2022 года, приближаясь к наибольшему росту в течение календарного года почти за 40 лет и третьему по величине с тех пор, как в США решили изъять доллар из золотого стандарта более 50 лет, пишет Reuters

В то же время в банке Wells Fargo прогнозируют, что американский доллар в 2023 году начнет терять позиции на рынке. Главные факторы влияния – начало потенциальной рецессии в США и снижение ставок центральным банком. До конца текущего года они ожидают дальнейшего роста национальной валюты США, тогда как Федеральный резерв и дальше будет поднимать базовую ставку, информирует Markets Insider.