Почему экономика США поставила на паузу "долларовых медведей"

Экономика США демонстрирует очень устойчивые позиции несмотря на то, что аналитики такого не ожидали. В результате доллар выигрывает, а инвесторы-медведи, которые активизируются во время падения на рынке, разочарованы.

Позиции доллара поддерживает более сильная, чем прогнозировали, первая экономика мира – США. Хотя некоторые инвесторы делали ставку на то, что американская валюта пойдет на спад под давлением снижения процентных ставок, которые еще не состоялись.

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Перспективы доллара США

Всего с начала 2024 года Индекс доллара США, который измеряет курс доллара относительно корзины из 6 других валют, вырос на 2,4%. Кроме того, чистые ставки на доллар на фьючерсных рынках в январе достигли положительного уровня впервые с конца ноября.

В то же время на этой неделе доллар ждут новые проверки, ведь инвесторы готовятся к выступлению главы Федеральной резервной системы США перед американскими законодателями. Он должен отчитываться в среду и четверг. Также до конца недели планируют обнародовать новые данные о рынке занятости в США, что также является фактором влияния на рынке валют.

того, что Федеральный резерв следует своей риторике по удерживанию ставок или что экономика США продолжает оставаться сильной, могут поддержать ралли доллара.

При этом сильные позиции доллара США не слишком выгодны для американских транснациональных корпораций. Дело в том, что при таком сценарии конвертация их зарубежных доходов в доллары становится дороже, тогда как экспортеры становятся менее конкурентоспособными на зарубежных рынках. По последним данным, примерно четвертая часть компаний из списка S&P 500 получают более 50% доходов за пределами США.