Доход на уровне 20 000%: сколько бы принесла инвестиция в Tesla за 1,5 и 10 лет

В 2021 году компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, вошла в клуб компаний c рыночной капитализацией от 1 триллиона долларов. Акции производителя электромобилей за последний месяц несколько раз выросли в цене. Сколько можно было бы заработать на инвестициях в Tesla – читайте дальше.

С начала октября 2021 года акции Tesla выросли в цене больше чем на 50%. В настоящее время стоимость ценных бумаг автопроизводителя колеблется на уровне 1222 долларов за каждую, а рыночная капитализация компании составляет 1,2 триллиона долларов, сообщает Yahoo!Finance.

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Сколько бы принесла 1000 долларов в акциях Tesla за разные периоды

Инвестиция в размере 1000 долларов в акции Tesla 2 ноября 2020 года, когда их стоимость составляла чуть больше 400 долларов за каждую, выросла бы почти втрое. Согласно расчетам CNBC, за год 1000 долларов превратилась бы в 2940 долларов, с доходностью на уровне 193%.

Если вернуться на 5 лет назад, то аналогичная инвестиция в активы Tesla выросла бы на 3,025% и стоила бы примерно 31 286 долларов. В 2016 году ценные бумаги производителя электромобилей стоили 38 долларов за акцию, информирует Yahoo!Finance.

Что известно о Tesla? Компания по производству электромобилей была создана в 2003 году в Калифорнии, США. Одним из основателей и генеральным директором Tesla является Илон Маск, капитал которого Компания по производству электромобилей была создана в 2003 году в Калифорнии, США. Одним из основателей и генеральным директором Tesla является Илон Маск, капитал которого Forbes оценивает в 318,4 миллиарда долларов, а Bloomberg – в 338 миллиардов долларов. Компания была названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Тесли.

Инвестиция в размере 1000 долларов в Tesla сделана в 2011 году сейчас стоила бы более 204 тысяч долларов. За 10 лет стоимость активов компании Илона Маска выросла с почти 6 долларов до 1222 долларов за каждую с доходностью более 20 000%.