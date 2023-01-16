Сектор без санкций: доход России от продажи удобрений в 2022 году вырос на 70%

В 2022 году Россия смогла получить сверхдоходы от продажи удобрений для сельскохозяйственных культур за границу. Как это стало возможным и о какой сумме идет речь – читайте дальше.

За прошлый год государство-агрессор получило от экспорта удобрений 16,7 миллиарда долларов. В общем этот показатель срез аж на 70% по сравнению с 2021 годом. Также следует учитывать, что объемы продаж существенно упали.

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Россия увеличила доходы от продажи удобрений

В такой ситуации доходы России существенно выросли благодаря резкому взлету цен на удобрения за прошлый год. По данным Организации Объединенных Наций, импорт со стороны торговых партнеров России свидетельствует, что объемы продаж за 10 месяцев 2022 года упали всего на 10% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Следует добавить, что российские удобрения и продовольственные товары не входят в санкционные списки стран Запада. Главная причина – намерение поддержать глобальную продовольственную безопасность. Особенно это касается бедных стран. Официальная Москва увеличивает объемы экспорта этих товаров в ряд стран. Среди них:

Турция;

Вьетнам;

Индия.

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