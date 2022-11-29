Украина ожидает миллиарды инвестиций от ЕБРР в 2023 году, – глава Минэкономики

Министр экономики Украины Юлии Свириденко встретилась в Лондоне с главой Европейского банка реконструкции и развития инвестиций Одиль Рено-Бассо. Они обсудили поддержку Украины в 2023 году.

Главной темой переговоров стала стратегия присутствия ЕБРР в Украине. В целом официальный Киев ожидает получить от Европейского банка реконструкции и развития инвестиций 3 миллиарда евро к концу 2023 года.

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Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР

Отмечают, что предыдущий опыт финансовой помощи ряду проектов с начала этого года создает фундамент для масштабирования деятельности ЕБРР в Украине.

Амбициозность целей ЕБРР и Правительства позволит реализовать инвестиции в сумме до 3 млрд евро уже в следующем году,

– говорится в официальном заявлении.

Украинское правительство проводит необходимую работу для увеличения уровня эффективности работы с банком. В том числе речь идет об укреплении политик, непосредственно влияющих на реализацию проектов в Украине.

За 9 месяцев полномасштабной войны Украина получила инвестиции в размере почти Значительную часть составляют реинвестиции , по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Прежде всего, это касается сектора корпоративного управления государственными компаниями, которые являются клиентами ЕБРР. Юлии Свириденко также рассказала главе ЕБРР, что украинские власти на сегодняшний день делают ставку на развитие ряда отраслей. Среди них:

Цифровая экономика;

Сельское хозяйство;

Пищевая промышленность;

Металлургия и т.д.

Дальше – больше! Стороны предпринимают шаги по увеличению координации работы с другими партнерами. Кроме того, они уделили время обсуждению подготовки по проведение следующих конференций по восстановлению Украины в Париже и Лондоне. Также важной темой переговоров стал энергетический кризис, спровоцированный массовыми ракетными обстрелами Украины россиянами.