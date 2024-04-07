Самому заработать и армии помочь: популярны ли в Украине военные ОВГЗ

Инвестировать можно по-разному – депозит, недвижимость, стартапы и тому подобное. В то же время в Украине набирает популярность еще один вид, а именно военные ОВГЗ. Только за последний год инвестиции в ценные бумаги, выпускаемые государством, побили рекорд трижды.

Популярность военных ОВГЗ

Для 24 Канала банкир Андрей Руденко рассказал, что за последний год украинцы рекордно инвестировали в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). Рекорд ежемесячных инвестиций обновлялся трижды.

Читайте также Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем

Он добавляет, что в январе 2024 года, когда общий портфель гособлигаций в собственности физлиц увеличился почти на 4,7 миллиарда гривен. А уже в начале февраля – на 58,38 миллиарда гривен. То есть это почти на 15 миллиардов гривен больше, чем в собственности нерезидентов.

Андрей Руденко Начальник отдела ценных бумаг и внешних рынков Sense Bank В течение последнего года популярность ОВГЗ как инвестиционного инструмента среди физических лиц постоянно растет. Мы это видим как по статистике покупки гособлигаций в нашем приложении, так и по общим цифрам, которые публикует регулятор (Национальный банк Украины – 24 Канал).

Что такое ОВГЗ Это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения для финансирования военных операций во время войны или конфликта. Простыми словами, покупка облигации у государства – это как "давать в долг" государству, который оно, в свою очередь, возвращает с процентами через определенный срок.

Если взглянуть на статистику Минфина, то на финансирование государственного бюджета от размещения ОВГЗ на рыночных условиях удалось привлечь:

в 2022 году – 266,9 миллиарда гривен,

– 266,9 миллиарда гривен, в 2023 году – 552,6 миллиарда гривен,

– 552,6 миллиарда гривен, а с начала 2024 года – более 99 миллиардов гривен.

Помощь армии и не только

Финансист Андрей Шевчишин в разговоре с 24 Каналом говорит, что доходность по ОВГЗ для населения – это достаточно привлекательный инструмент инвестирования.

Проблемой только является то, что многие до сих пор мало покупает их, ведь есть недоверие и пробелы в финансовой грамотности.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик ОВГЗ – это что-то такое, что непонятное для большинства. Есть потенциал для наращивания портфелей физических лиц, но для этого нужно так проводить кампании, говорить об этом.

Стоит знать, что купить ОВГЗ можно с довольно высокой привлекательностью. Например, текущий курс доллара условно 38 гривен, а доходность ОВГЗ – 17%. За год курс доллара может двинуться до отметки в 44 гривны.

Это будет релевантно, потому что если дальше смотреть на прогнозы по курсу МВФ, прогноза НБУ, Минфина, то это действительно вероятный курс до конца года.

– замечает финансист.

Какая доходность ОВГЗ в гривнах, долларах и евро: