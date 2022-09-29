Это будет величайший крах в мировой истории, – автор бестселлера Роберт Кийосаки о рынках

Американский бизнесмен и автор известной книги "Богатый папа. Бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что рынки пока далеко от лучших дней. Что он прогнозирует – читайте дальше.

Индекс S&P 500, включающий акции американских компаний, с начала года упал на 23%. В то время как индекс с активами техкомпаний Nasdaq в 2022 году потерял 31%.

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Известный писатель и инвестор о будущем рынков

Роберт Кийосаки предупреждал о вероятности такой тенденции раньше. Он также добавил, что спад на финансовых рынках может быть очень значительным.

Это будет величайший крах в мировой истории, у нас никогда не было столько долгов,

– заявил инвестор в интервью Kitco News в начале этого месяца.

В связи с этим, Кийосаки выбрал несколько активов, на которые он делает ставку в такие турбулентные времена для мира финансов. В частности, речь идет о таких опциях как:

драгоценные металлы;

биткоин при условии дальнейшего падения цены;

сельскохозяйственные активы (еда).

Интересно, что последняя категория сейчас пользуется большой популярностью среди инвесторов и миллиардеров. К примеру, основатель технологического гиганта Microsoft Билл Гейтс в июле получил разрешение от власти на приобретение 2100 акров сельскохозяйственных земель у производителя картофеля Campbell Farms в штате Северная Дакота. На это он потратил почти 14 миллиардов долларов США.

Гейтс заявил, что это одна из устойчивых опций в условиях потенциальной рецессии. Ведь финансовые рынки могут как падать, так и подниматься, однако еда – это базовая потребность людей. Так что ценность этого актива растет.