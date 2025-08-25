Нефть Brent впервые за несколько месяцев торгуется дешевле ближневосточной нефти Dubai. Таким образом рынок реагирует на усиление давления США на российские поставки и прогнозы избытка предложения до конца года.

Что происходит с ценами на нефть?

Нефть марки Brent, которая является мировым эталоном, торгуется с редкой скидкой по сравнению со своим ближневосточным аналогом. Такая ситуация возникла на фоне давления президента США Дональда Трампа на российские поставки и прогнозов избытка предложения до конца года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на Brent впервые с апреля оказались дешевле нефти Dubai впервые с апреля оказались дешевле нефти Dubai – дисконт составил 3 цента за баррель. Большинство сортов, добываемых в Персидском заливе – ключевом регионе поставок в Азию, – оцениваются именно относительно котировок Dubai.

Что будет с ценами на нефть?

Трейдеры ожидают, что в ближайшие месяцы рынок будет переполнен сырой нефтью: рост добычи как в странах ОПЕК+, так и за их пределами оказывает давление на фьючерсы Brent.

При этом спрос на ближневосточные сорта поддерживался недавним всплеском закупок со стороны индийских НПЗ, вызванным угрозами Трампа в адрес страны за покупку российских баррелей.

Важно! В пятницу, 22 августа, президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

Рынок несколько обеспокоен тем, что мирные переговоры могут не привести к результату,

– отметил руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен.

Однако обе эталонные марки нефти пока не демонстрируют заметной динамики, считает старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

По ее словам, участники все больше убеждаются, что тарифы Трампа окажут негативное влияние на экономический рост.