"Дружественные" страны массово отменяют контракты с Россией: при чем тут обвал рубля

В России возникла серьезная проблема из-за обвала рубля. Речь идет об импорте товаров из так называемых "дружественных" стран.

"Дружественные" страны массово отменяют контракты с Россией

Поставщики фруктов и овощей из сразу нескольких стран отменили контракты на экспорт в Россию. Главная причина – это обвал рубля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой NV.

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Речь идет об Иране, Турции и Египте, которые в Москве называют "дружественными". Компании требуют пересмотра цен в контрактах на поставку, чтобы учесть валютные риски, которые выросли.

Стоит понимать, что зимой овощи и фрукты Россия в основном импортирует из-за рубежа. Экспортеры уже начали задерживать поставки товаров в Россию. Они ожидают, что цены вырастут.

Напомним, что в России с начала года эта категория товаров существенно подорожала. По данным Росстата, картофель за этот период подорожал на 78,4%, капуста – на 30,7%, свекла – на 27%. Помидоры выросли в цене на 22,5% годовых, тогда как огурцы и лук подорожали га 40,8% и 17% соответственно.

В России рассматривают сценарий отмены пошлины на импортные овощи и фрукты, чтобы затормозить резкий рост инфляции в стране. Сообщают, что льготы могут коснуться импорта картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.