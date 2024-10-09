Цены на нефть начали расти после резкого обвала: что происходит на рынке

Цены на нефть продолжают резко меняться. Предыдущий день сырье завершило с существенным спадом, а с началом новой сессии вновь начало дорожать.

Что происходит на рынке нефти

В среду, 9 октября, нефть растет в цене. На рынок нефти влияют события на Ближнем Востоке, осторожные ожидания относительно спроса и заседание правительства по фискальной политике Китая, информирует издание Reuters.

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При этом предыдущую торговую сессию эталонные бренды нефти завершили со спадом более чем на 4%. Рынок отреагировал таким образом на возможность прекращения огня между Хезболлой и Израилем. В то же время рынки остаются настороженными из-за потенциальной потенциальной атаки Израиля на нефтяную инфраструктуру Ирана.

Как изменились цены на нефть

Нефть Brent выросла в цене на 45 центов или на 0,6%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 77,63 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI подорожала на 33 цента. Американское сырье сейчас стоит 73,90 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: