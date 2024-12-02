Цены на нефть снова растут: какие факторы влияют на рынок

Эталонные бренды нефти начинают новую неделю на рынке с роста цен. На рынок влияют сигналы из Китая и Ближнего Востока.

Какие факторы влияют на цены на нефть

В понедельник, 2 декабря, цены на нефть снова растут на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. На цены на рынке нефти влияют новости из Китая и Ближнего Востока.

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Цены на нефть поддержали данные о росте производственной активности в Китае, который является одним из ключевых экспортеров нефти в мире. Также речь идет о росте напряженности на Ближнем Востоке, когда Израиль возобновил атаки на Ливан. Это происходит даже несмотря на соглашение о прекращении огня.

Напомним, что перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу в прошлую среду, но каждая сторона уже обвинила другую в нарушении режима прекращения огня.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 57 центов или на 0,79%. Эталонный сорт сырья торгуется на уровне 72,41 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 58 центов или на 0,85%. Контракты на сырье сейчас стоят 68,58 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: