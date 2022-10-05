Готовы ли ОАЭ поддержать предложение Саудовской Аравии и России по нефти и при чем здесь США

На среду, 5 октября, запланирована встреча государств-членов ОПЕК+, на которой будут обсуждаться вопросы сокращения объемов добычи нефти. Поддержат ли эту идею Объединенные Арабские Эмираты – читайте дальше.

По данным лиц, знакомых с этим вопросом, Объединенные Арабские Эмираты (далее ОАЭ) по всей вероятности поддерживают предложение Саудовской Аравии и России по уменьшению ежедневных объемов добычи нефти.

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ОАЭ и план по сокращению объемов добычи нефти

Это решение станет ударом для США, активно пытавшихся остановить этот процесс. Эта страна является одним из самых мощных игроков в ОПЕК+ и на рынке нефти вне Саудовской Аравии и России.

Один из анонимных источников добавил, что в ОАЭ уважают мнение США, но в то же время убеждены, что блок, прежде всего, должен заботиться о собственных интересах. В частности, Штаты и другие западные партнеры, выступающие против попыток поднятия цен, обращались в Эмираты для обсуждения предложения нефти на рынке.

Белый дом подчеркнул, что в настоящее время потребности в сокращении объемов добычи нефти нет. Тем более что этот вопрос обсуждается в достаточно сложный период для мировой экономики. В США добавили, что мир и так чувствует на себе первые последствия энергетического кризиса, спровоцированного полномасштабным нападением России на Украину.

Глава энергетического ведомства ОАЭ Сухаил Мохаммед Аль Мазруи заявил, что риск начала рецессии, которая может снизить цены на нефть, – один из факторов, влияющих на ОПЕК+. Он добавил, что важно, чтобы новый шаг организации носил именно технический характер, а не политический.

Учитывая это, мы примем правильное решение, которое считаем нужным. Рецессия – это вызов, один из фундаментальных факторов, на который мы все смотрим,

– добавил министр.

Любое решение о сокращении объемов добычи нефти может спровоцировать реакцию США, особенно если это приведет к росту цен в преддверии крайне важных промежуточных выборов в ноябре этого года.

Бывший советник администрации под руководством Джорджа Буша по вопросам энергетики Роберт МакНелли заявил, что Белый дом будет разъярён, если Саудовская Аравия сможет убедить государства из ОПЕК+ до существенного сокращения объемов добычи нефти, ведь это станет катализатором для роста цен на рынке. На момент создания этого материала, две известные марки нефти торгуются на таких уровнях, согласно Bloomberg: