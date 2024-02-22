Нефть дорожает на фоне первых признаков о дефиците: что стоит знать о рынке

Цены на нефть в очередной раз демонстрируют положительную динамику. Более того, на рынке фиксируют определенные сигналы, свидетельствующие о дефиците предложения. С другой стороны ситуация на Ближнем Востоке остается фактором влияния. О главных изменениях – читайте в новом материале 24 Канала.

Как изменились цены на нефть за 21 февраля

Во время торгов в среду, 21 февраля, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 69 центов или 0,8%. Стоимость сырья остановилась на уровне 83,03 доллара за баррель. Тогда как марка нефти WTI выросла в цене на 87 центов или 1,1%, достигнув 77,91 доллара за баррель.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,03 доллара за баррель (+0,84%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,11 доллара за баррель (+0,26%).

Главные изменения на рынке нефти

Цены на нефть продолжают расти, поскольку геополитическое напряжение на Ближнем Востоке не стихает. Тогда как трейдеры оценили признаки дефицита сырья на рынке в ближайшей перспективе. Дело в том, что нефтяные контракты с ближайшими датами для поставки пока торгуются с наибольшей премией на рынке. Это один из признаков дефицита предложения, по данным Reuters.