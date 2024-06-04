Нефть продолжает стремительно дешеветь: до этого на рынке зафиксировали резкий обвал

Нефть фиксирует значительные потери на рынке после решения ОПЕК+. На рынок нефти влияют новые сигналы из крупнейшей экономики мира – США.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Во вторник, 4 июня, на рынке нефти зафиксировали серьезный обвал. Эталонные марки нефти упали в цене более чем на 1%, расширив потери за прошедший день. Добавим, что на предыдущей торговой сессии зафиксировали минимум за 4 месяца.

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Нефть стремительно дешевеет, поскольку инвесторы опасаются роста предложения в конце года на фоне признаков ослабления спроса в США, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 76,89 доллара за баррель (- 1,88%)

Контракты WTI торгуются по цене 72,65 доллара за баррель (- 2,12%).

Как изменилась стоимость нефти

2 июня 2024 года члены ОПЕК+ решили продолжить сокращение объемов добычи нефти, чтобы поддержать цены на сырье. Однако рынок отреагировал на это решение падением.

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 1,14 доллара или 1,5%. Сырье торгуется на уровне 77,22 доллара за баррель. Торги в понедельник бренд нефти завершил со спадом более чем на 3%. Более того, стоимость нефти впервые с 7 февраля опустилась ниже 80 долларов за баррель.

В то же время контракты на нефть West Texas Intermediate подешевели на 1,23 доллара или 1,7%. Американская нефть, также известная как WTI, торгуется на уровне 72,99 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии эта марка упала в цене на 3,6%, опустившись почти до минимума за 4 месяца.