Как Китай спровоцировал падение цен на нефть: все, что стоит знать о последних изменениях на рынке

Нефть снова демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Важную роль играют Китай, доллар США и склонность инвесторов к риску. О главных изменениях – читайте в новом материале 24 Канала.

Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 5 марта, фьючерсы на нефть Brent подешевели на 76 центов или 0,9%. Стоимость сырья остановилась на уровне 82,04 доллара за баррель. В то же время американская нефть под брендом WTI потеряла в ходе торгов 59 центов или 0,8%, упав до 78,15 доллара за баррель, по данным Reuters.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,01 доллара за баррель (- 0,04%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,13 доллара за баррель (- 0,03%).

Главные изменения на рынке нефти

Нефть во время торгов во вторник подешевела примерно на 1%. Все из-за скептицизма относительно способности Китая в достижении целевого показателя экономического роста. Параллельно инвесторы теряют склонность к риску даже несмотря на обесценивание доллара США. Стоит учитывать, что эта страна является одним из главных импортеров сырья в мире, по данным Reuters.