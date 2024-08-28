Стоимость нефти упала ниже важного психологического уровня: все из-за США и Китая

Нефть снова демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Более того, цены на эталонные бренды опустились ниже важного психологического уровня.

Что происходит на рынке нефти

Во вторник, 27 августа, эталонные бренды нефти завершили торги с существенным спадом, потеряв в цене примерно 2%. На рынок влияют опасения относительно замедления двух крупнейших экономик мира – США и Китая. На этом фоне, вероятнее всего, уменьшится спрос на нефть, согласно данным Reuters.

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Сколько стоит баррель нефти

Поэтому марка нефти Brent во время торговой сессии подешевела на 1,88 доллара или 2,3%. Сырье закончило день с ценой на уровне 79,55 доллара за баррель. В то же время американская нефть U.S. West Texas Intermediate (WTI) упала в цене на 1,89 доллара или 2,4%. Стоимость этой марки нефти остановилась на уровне 75,53 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,92 доллара за баррель (+0,47%)

Контракты WTI торгуются по цене 75,86 доллара за баррель (+0,44%).

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