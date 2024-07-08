Как изменились цены на нефть после важных сигналов с Ближнего Востока и США

На рынке нефти снова зафиксировали изменение динамики. На динамику цен влияют новости с Ближнего Востока и США.

Сколько стоит нефть на рынке

В понедельник, 8 июля 2024 года, нефть Brent упала в цене на 49 центов или на 0,57%. Сырье торгуется на уровне 86,05 доллара за баррель.

Читайте также На Московской бирже возникли проблемы с еще одной валютой

Тогда как нефть West Texas Intermediate подешевела на 63 цента или 0,76%. Американское сырье стоит 82,53 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 86,09 доллара за баррель (- 0,52%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,55 доллара за баррель (- 0,73%).

Согласно данным MarketWatch, что с начала 2024 года марка нефти Brent подорожала почти на 11,68%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 15,70%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть вернулась к падению после четырехнедельного роста, поскольку перспектива соглашения о прекращении огня в Секторе Газа спровоцировала ослабление напряженности на Ближнем Востоке, тогда как инвесторы оценивали потенциальные перебои в поставках энергоносителей в США из-за урагана.