Нефть обесценивается вторую неделю подряд: на каких уровнях остановились цены

Последний торговый день на этой неделе и месяце стоимость двух известнейших марок нефти в мире существенно возросла. Однако общая динамика через неделю свидетельствует о другом. Больше о тенденциях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В пятницу, 28 апреля, фьючерсы на нефть Brent со сроком поставок в июне завершила торговый день с ценой на уровне 79,54 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 1,17 доллара или 1,5%. В то время как контракты на июль подорожали на 2,7% до 80,33 доллара за баррель.

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В то же время, цена американской нефти, которая известна под брендом West Texas Intermediate, колебалась на уровне 76,78 доллара за баррель. За день сырье подорожало на 2,02 доллара или 2,7%, сообщает издание Reuters.

На этот момент, по данным Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих позициях:

Нефть Brent торговалась на уровне 80,33 доллара за баррель (+2,70%);

за баррель (+2,70%); Баррель WTI стоил 76,78 доллара за баррель (+2,70%).

Что происходит на рынке нефти

Несмотря на то, что на рынке фиксировали дневной прирост, стоимость сырья под брендами Brent и WTI падает вторую неделю. На ситуацию влияют достаточно неутешительные данные по первой экономике мира – США. Кроме того, неопределенность относительно дальнейших решений центральных банков влияет на прогноз спроса.

Ситуацию с динамикой цен на нефть прокомментировал аналитик Price Futures Group. Он выделил следующие моменты:

Большинство этой недели цены на нефть падали из-за двух основных факторов;

Речь идет об опасениях относительно потенциальной рецессии, а также расширении банковского кризиса со стремительным обесценением акций First Republic;

В то же время, появилась информация о том, что проблемы выше упомянутого банка можно решить, а также данные о росте спроса на нефть и снижении объемов добычи.

В целом на этой неделе стоимость нефти Brent упала на 3%. На прошлой неделе зафиксировали спад на 5% для этого бренда. В то время как американское сырье WTI потеряло за неделю около 1%. Неделей ранее спад оценивали в 6%.