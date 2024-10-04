Цены на нефть могут вырасти более чем на 160%: аналитик назвал главное условие

Цены на нефть могут резко вырасти, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке затронет энергетическую инфраструктуру в Иране. Таким прогнозом поделился главный аналитик SEB.

Цены на нефть могут резко вырасти

По мнению эксперта, если из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке сократятся объемы добычи нефти в Иране, то цены на нефть могут вырасти на 161%, пишет Markets Insider.

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Он добавил, что в результате цены на нефть могут превысить 200 долларов за баррель. Согласно данным Bloomberg, по состоянию на 4 октября цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 78,75 доллара за баррель (+1,46%);

Контракты WTI торгуются на уровне 74,81 доллара за баррель (+1,49%).

По словам аналитика SEB, если из-за конфликта на Ближнем Востоке уничтожат нефтяную инфраструктуру в Иране, то это значительно уменьшит резервные нефтяные мощности ОПЕК+. Как следствие вырастут не только цены на нефть, но и усилится неопределенность на рынке.

Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что может обвалить цены на нефть, если государства-члены ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных квот на объемы добычи нефти.