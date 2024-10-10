США и Ближний Восток толкают цены на нефть вверх
Источник:Reuters
Нефть растет в цене на фоне новостей из США и Ближнего Востока. Сейчас одним из важных факторов влияния является погода в США.
Что происходит на рынке нефти
В четверг, 10 октября, нефть продолжает расти в цене. Сырье дорожает сразу из-за нескольких факторов. Во-первых, мощный шторм спровоцировал резкое увеличение спроса на топливо, издание Reuters.
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Во-вторых, на рынок влияют опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в отношениях между Израилем и крупным производителем нефти Ираном.
Как изменились цены на нефть
Нефть Brent подорожала на 24 цента или на 0,3%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 76,82 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 28 центов или на 0,4%. Американское сырье сейчас стоит 73,52 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 77,07 доллара за баррель (+ 0,64%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 73,78 доллара за баррель (+0,74%).