США и Ближний Восток толкают цены на нефть вверх

Нефть растет в цене на фоне новостей из США и Ближнего Востока. Сейчас одним из важных факторов влияния является погода в США.

Что происходит на рынке нефти

В четверг, 10 октября, нефть продолжает расти в цене. Сырье дорожает сразу из-за нескольких факторов. Во-первых, мощный шторм спровоцировал резкое увеличение спроса на топливо, издание Reuters.

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Во-вторых, на рынок влияют опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в отношениях между Израилем и крупным производителем нефти Ираном.

Как изменились цены на нефть

Нефть Brent подорожала на 24 цента или на 0,3%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 76,82 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 28 центов или на 0,4%. Американское сырье сейчас стоит 73,52 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: