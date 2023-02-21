Нефть дорожает благодаря Китаю и России: что происходит на рынке

Марки нефти Brent и WTI начали неделю с роста. Среди важнейших факторов влияния Китай и Россия. Больше о последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В понедельник, 20 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 84,07 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,07 доллара или 1,3% во время торговой сессии. Это самый дневной спад за более чем 3 месяца.

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Американская нефть, известная на рынке под брендом West Texas Intermediate, во время торговой сессии торговалась по цене на уровне 77,19 доллара за баррель. В общем эта марка черного золота выросла в цене 0,85 доллара или 1,1%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,07 доллара за баррель (+1,29%);

за баррель (+1,29%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,13 доллара за баррель (+1,03%).

Ключевые факторы воздействия

Рынок нефти начал неделю по росту свыше 1%. Важная причина – оптимизм вокруг спроса в Китае, являющийся мощным импортером сырья в мире. Аналитики ожидают, что Поднебесная в 2023 году закупит рекордные объемы нефти.

Еще два фактора влияния на рынке черного золота планы России по сокращению предложения и длительному сокращению объемов добычи сырья главными производителями.