Калифорнийская компания, которая производит необычное мясо, зафиксировала рост более чем на 100%

Компания, которая специализируется на производстве продукции из растительного сырья, зафиксировала невероятный успех на фондовом рынке. Акции к росту подтолкнул отчет компании четвертый квартал 2023 года. Однако речь идет о кратковременном эффекте.

Один из крупнейших производителей растительного мяса

Речь идет о компании Beyond Meat, ценные бумаги которой зафиксировали стремительно рост в цене. Главная причина – финансовые показатели компании превзошли ожидания аналитиков.

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В частности, выручка Beyond Meat составила 73,7 миллиона долларов, хотя прогнозировали, что этот показатель остановится на уровне 66,8 миллиона долларов. После обнародования этих данных, акции публичной компании начали резко дорожать. За день ценные бумаги выросли в цене на 106%.

Глава Beyond Meat заявил, что в 2024 году компания имеет целью выйти на прибыльный уровень путем ряда решений и действий. В частности, планируют сократить операционные расходы, провести корректировку цен и выпустить новый, бургер бренда Beyond Burger. Добавляют, что эти шаги должны укрепить баланс в краткосрочной перспективе.

На момент создания этого материала, акции Beyond Meat торгуются на уровне 10,69 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 690,8 миллиона долларов, согласно данным Yahoo!Finance

Однако производитель растительного мяса столкнулся с проблемами. Для примера, выручка компании упала на 7,8%, если сравнивать с предыдущим годом. Beyond Meat удалось компенсировать потери в США благодаря росту на международном рынке. Кроме того, объемы розничных продаж в США за год уменьшились на 23%, а продажи в сфере общественного питания – на 26% (при этом компания предлагала скидки).