Цены на газ в Европе могут упасть на 30%: значит ли это конец кризиса в секторе энергетики

Цены на газ в последние месяцы были важной темой для Европы, где идет процесс переформатирования рынка, чтобы минимизировать зависимость от России. Эксперты из Goldman Sachs обнародовали прогноз по ценам в ближайшем будущем.

В одной из крупнейших инвестиционных компаний США и мира считают, что в ближайшие месяцы цены на газ в Европе могут упасть как минимум на 30%. Добавляют, что основанием для такого падения цен является временное преимущество проблем поставок.

Обратите внимание Мир на пороге глобального кризиса: какие возможности это создает для каждого

Цены на газ в Европе могут существенно упасть

В частности, Goldman Sachs прогнозирует падение цены на газ на спотовом рынке TTF, до 85 евро за мега ватт-час в первом квартале 2023 года. Во вторник на торгах этот показатель составлял 120 евро за мега ватт-час.

Еще в августе 2022 фиксировали рекордные цены на газ. Все из-за неспровоцированной полномасштабной войны России против Украины и давления на сектор энергетики в Европе, которые подтолкнули цены к выше 340 евро за мега ватт-час.

Что такое TTF Это виртуальная торговая точка природного газа в Нидерландах, обеспечивающая возможность проведения фьючерсных, физических и биржевых операций. Спотовый рынок также называют ориентиром цен на газ в Европе.

С тех пор ситуация серьезно изменилась. Последнее снижение цен объясняют следующими факторами:

Газовые хранилища в Европе в целом заполнены для нынешнего отопительного сезона;

Ниже, чем ожидали температура в осенний период, что в итоге позволило отложить начало активного использования сырья;

Существенный избыток сжиженного газа. В настоящее время примерно 60 судов ждут своей очереди разгрузки сырья в Европе. Некоторые из этих партий приобрели еще летом.

По последним данным от Gas Infrastructure Europe, хранилища в Европе заполнены на 94%. В то же время рано говорить о завершении газового кризиса. Ведь, несмотря на оптимизм относительно потенциального уменьшения цен на газ, что может смягчить кризис стоимости жизни, до сих пор остается ряд вызовов для европейских лидеров.

В частности, речь идет об обеспечении поставок в среднесрочной перспективе. В то же время ожидают, что цены на природный газ вернутся к росту по окончании первого квартала 2023 года из-за ряда факторов.