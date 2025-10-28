Такого не ожидал никто: цена на золото продолжает падать

Во вторник стоимость золота снизилась. Цена этого металла продолжает падать, в частности, благодаря уменьшению напряжения между США и Китаем.

Почему дешевеет золото?

По состоянию на 9 утра, спотовая цена на золото снизилась на 1%. Стоимость этого металла за унцию достигла – 3 941,65 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Это самая низкая стоимость золота, начиная с 10 октября.

Размораживание торговых отношений между США и Китаем несколько разрушило цену на золото из-за снижения потоков покупателей в безопасные гавани,

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Заметим, что еще в воскресенье представители Китая и США обозначили рамки нового торгового соглашения. Впоследствии Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны его окончательно согласовать.

Нужно понимать, что золото "процветает" именно в условиях неопределенности, в частности, экономической. Поэтому ранее этот металл подорожал на фоне:

ожидания снижения ставок ФРС (сейчас рынок уже адаптировался к этому);

Важно! Ставки ФРС должны снизиться на 25 базисных пунктов до конца месяца.

усиления конфликта между США и Китаем;

увеличения спроса на активы безопасности (оно возникло на фоне геополитической неопределенности).

Что нужно знать о ценах на драгоценные металлы сейчас?

Спотовая цена на серебро упала на 0,8%. Стоимость этого металла снизилась до 46,51 доллара за унцию.

Платина подешевела на 2,6%. Унция этого металла достигла – 1 549,85 доллара.

Палладий также подешевел. Он снизился в цене на 1,2% и теперь имеет цену – 1 385,50 доллара за унцию.

Напомним! За год золото выросло в цене почти на 53%. Исторический максимум составил – 4 381,21 доллара за унцию 20 октября, сообщает Reuters.