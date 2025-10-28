Укр Рус
Финансы Финансовые новости Такого не ожидал никто: цена на золото продолжает падать
28 октября, 10:55
2

Такого не ожидал никто: цена на золото продолжает падать

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цена на золото снизилась на 1%, достигнув 3 941,65 доллара за унцию, из-за уменьшения напряжения между США и Китаем.
  • Размораживание торговых отношений между странами уменьшило потоки покупателей в безопасные гавани, что повлияло на снижение стоимости золота.

Во вторник стоимость золота снизилась. Цена этого металла продолжает падать, в частности, благодаря уменьшению напряжения между США и Китаем.

Почему дешевеет золото?

По состоянию на 9 утра, спотовая цена на золото снизилась на 1%. Стоимость этого металла за унцию достигла – 3 941,65 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Это самая низкая стоимость золота, начиная с 10 октября.

Размораживание торговых отношений между США и Китаем несколько разрушило цену на золото из-за снижения потоков покупателей в безопасные гавани, 
– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Заметим, что еще в воскресенье представители Китая и США обозначили рамки нового торгового соглашения. Впоследствии Си Цзиньпин и Дональд Трамп должны его окончательно согласовать.

Нужно понимать, что золото "процветает" именно в условиях неопределенности, в частности, экономической. Поэтому ранее этот металл подорожал на фоне:

  • ожидания снижения ставок ФРС (сейчас рынок уже адаптировался к этому);

Важно! Ставки ФРС должны снизиться на 25 базисных пунктов до конца месяца.

  • усиления конфликта между США и Китаем;
  • увеличения спроса на активы безопасности (оно возникло на фоне геополитической неопределенности).

Что нужно знать о ценах на драгоценные металлы сейчас?

  • Спотовая цена на серебро упала на 0,8%. Стоимость этого металла снизилась до 46,51 доллара за унцию.

  • Платина подешевела на 2,6%. Унция этого металла достигла – 1 549,85 доллара.

  • Палладий также подешевел. Он снизился в цене на 1,2% и теперь имеет цену – 1 385,50 доллара за унцию.

Напомним! За год золото выросло в цене почти на 53%. Исторический максимум составил – 4 381,21 доллара за унцию 20 октября, сообщает Reuters.