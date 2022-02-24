Цена за войну против Украины: акции топовых российских компаний стремительно обесцениваются

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против независимой Украины. Армия-агрессор атакует мирные города. Что в этот день проходит с акциями российских компаний – читайте дальше.

Московская биржа начала этот день с приостановки торгов на всех финансовых рынках. В 9 часов утра по киевскому времени биржа возобновила работу, сообщает 24 канал.

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Обвал акций российских компаний

Акции российских частных и государственных компаний прошли в стремительном пике. В частности, активы государственной нефтегазовой фирмы "Роснефть" с начала торгов обвалились на 44,41%. Ценные бумаги банка ВТБ упали в цене на 42,79%.

Одна из крупнейших корпораций России "Газпром" тоже теряет позиции на рынке. Ее активы к этому моменту подешевели на 34,82%. В то же время, ценные бумаги частной компании Yandex обвалились на 38,51%, нефтяной компании "Лукойл" – на 26,69%.

Российская газовая компания Новатэк тоже зафиксировала обесценивание своих активов. Речь идет о падении стоимости этих акций на уровне 17,62%. В то время как ценные бумаги еще одного российского банка упали в цене на 43,90%. Речь идет о "Сбербанке". Одна из четырех крупнейших металлургических компаний в Российской Федерации. В целом, российский фондовый рынок находится в красной зоне.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!