Нефть снова резко подорожала на фоне ожидания крайне важных изменений в Китае

Нефть вернулась к стремительному росту цен. Все из-за надежд об изменении критически важной ситуации в Китае. Больше о последних новостях с рынка черного золота – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

Во вторник, 29 ноября, нефтяные котировки от марки Brent торгуются по цене на уровне 85,12 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии нефть подорожала на 2,32%. По сравнению с прошлым днем, цена нефти выросла на 4,26 доллара.

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Нефть из США, известная в мире под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 79,04 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подорожало на 2,33%. По сравнению со вчерашними торгами, эта марка выросла в цене на 5,12 доллара США.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,92 доллара за баррель (+4,05 доллара);

за баррель (+4,05 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,05 доллара за баррель (+5,09 доллара).

Ключевые факторы влияния на рынке нефти

Цены на нефть резко выросли в ходе новой торговой сессии. Основная причина – ожидание принятия решения об ослаблении коронавирусных ограничений в Китае, пишет Reuters. Напомним, в стране вспыхнули массовые протесты, в частности, из-за политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Китай – крайне важная страна для рынка нефти. Прежде всего потому, что эта страна имеет статус одного из крупнейших импортеров сырья в мире. Поэтому любые изменения в Поднебесной влияют на динамику цен на черное золото.