Новое последствие атаки украинского беспилотника: цены на нефть летят вверх
- Цены на нефть растут из-за напряженности между США и Венесуэлой и остановки экспорта Каспийским трубопроводным консорциумом.
На стоимость нефти влияет много факторов. В частности, играют роль геополитическая ситуация, соотношение спроса и предложения. Также, весомое влияние имеет уровень добычи ОПЕК+. Ситуация корректируется и под давлением санкций.
Какие цены на нефть сейчас?
На стоимость нефти влияет и производитель, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.
Сегодня, в зависимости от марки, цена за баррель такова:
- Нефть Brent имеет цену – 62,71 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI торгуется по – 58,87 доллара за баррель.
- Российская Urals – 54,42 доллара за баррель.
Что повлияло на стоимость нефти 1 декабря?
Сегодня нефть подорожала на фоне напряженности между США и Венесуэлой. Также свою роль сыграла остановка экспорта, которую совершил Каспийский трубопроводный консорциум на фоне масштабной атаки украинского беспилотника, сообщает Reuters.
Кроме этого, факторами влияния на стоимость нефти стали:
- договоренность ОПЕК+ не увеличивать добычу в первом квартале 2026 года;
- уменьшение беспокойства, относительно избытка нефти.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу упали четвертый месяц подряд, что является самой длинной серией падений с 2023 года, поскольку ожидания по увеличению мирового предложения повлияли на цены,
– сообщило издание.
Заметим, что Каспийский трубопроводный консорциум транспортирует примерно 1% от всей мировой нефти. В субботу он объявил о прекращении деятельности.
Интересно! Украина также осуществила атаку двух нефтяных танкеров. В этот момент суда направлялись в Новороссийск.
Что еще важно знать о нефти сейчас?
США ввели санкции против российских гигантов "Лукойла" и "Роснефти". Известно стало об этих ограничениях еще в конце октября. Однако вступили в силу они только 21 ноября. Следствием внедрения этих ограничений стало то, что НПЗ из Индии и Китая начали отказываться от нефти из России.
Украина также ввела санкции против российской нефти. Эти ограничения синхронизированы с теми, которые внедрил США.
Венгрия не спешит отказываться от энергоносителей из России. Более того, Орбан категорически против принятия этого решения.