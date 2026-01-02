Какие изменения на нефтяном рынке произошли в первый торговый день 2026 года
- Цены на нефть снизились: Brent – 60,23 доллара, WTI – 56,93 доллара, Urals – 50,44 доллара за баррель.
- На нефтяной рынок влияют геополитическая напряженность, санкции США против Венесуэлы, напряжение на Ближнем Востоке и ожидаемая встреча ОПЕК+.
Цена нефти формируется под влиянием сразу многих факторов. В частности, ситуации в мире. Также весомую роль в этом вопросе имеет уровень добычи ОПЕК+. Не стоит забывать и о роли, которую играет изменение ставки ФРС.
Какие цены на нефть сегодня?
Стоимость нефти также зависит от марки, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.
В зависимости от производителя, цена нефти сегодня:
- Нефть марки Brent имеет цену – 60,23 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 56,93 доллара за баррель.
- Российская Urals – 50,44 доллара за баррель.
Что влияет на стоимость нефти 2 января 2026 года?
Стоимость нефти сегодня снижается. В целом ситуация на нефтяном рынке стабилизируется в первый день торгов 2026 года, сообщает Reuters.
Сейчас рынок нефти регулируется под влиянием следующих факторов:
- геополитическая напряженность, возникшая из-за российско-украинской войны;
- а также вследствие блокады, которую осуществляют США возле Венесуэлы;
- удары Украины по российской энергетической инфраструктуре;
- санкции, которые еще в среду утвердили США против 4 компаний и связанных с ними нефтяных танкеров, что, вроде как работали в нефтяном секторе Венесуэлы;
- напряжение на Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке кризис между производителями ОПЕК Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по Йемену обострился после того, как в четверг в аэропорту Адена были приостановлены рейсы. Это произошло перед виртуальной встречей группы ОПЕК+, состоящей из Организации стран-экспортеров нефти, и ее союзников,
– отмечает издание.
Напомним, встреча запланирована на 4 января. Во время нее планируется принять решение, относительно дальнейшей добычи ОПЕК+. Сейчас трейдеры предусматривают паузу в увеличении. То есть, вероятно, уровень добычи, который устанавливает организация, не изменится.
Интересно! Вероятно, Китай продолжит наращивать запасы сырой нефти в первом полугодии. Это будет иметь влияние на цены.
Какие факторы влияют на рынок нефти сейчас?
Уровень экспорта российской нефти зависит от совокупности факторов. В том числе ударов Украины по НПЗ России. Также на российскую нефть сильно влияют санкции. Напомним, еще осенью 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти".
США "ударили" по рынку нефти, когда заблокировали венесуэльские берега. Более того, американские силы захватили танкер недалеко от Венесуэлы. Эти действия Трамп объяснил желанием бороться с наркокартелями. Сейчас американцы не планируют отступать, они готовятся "держаться" у венесуэльских берегов еще как минимум несколько месяцев.